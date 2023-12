Les Fêtes de l’Hiver à Ganges – La CHISPA rue Biron Ganges, 4 décembre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Animation proposée par la CHISPA au carrefour rue Biron et rue Pasteur..

2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

rue Biron

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Event organized by CHISPA at the crossroads between rue Biron and rue Pasteur.

Acto organizado por CHISPA en el cruce entre las calles Biron y Pasteur.

Von CHISPA angebotene Animation an der Kreuzung Rue Biron und Rue Pasteur.

2023-11-28