Marché de plein vent et marché couvert Rue Berthe et Jules Noblet, 1 janvier 2023, Châteauneuf-sur-Charente.

3 étales le mardi à 10 étales le samedi : fruits/légumes, poissonnerie, boucherie, volailler, pain, fromages et vêtements le jeudi et samedi..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Rue Berthe et Jules Noblet Rue Berthe

Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine



3 stalls every tuesdays and 10 stalls every saturdays : fruits/veggies, fishmonger, butcher, poultry, bread, cheeses…

Clothes stall on thursdays and saturdays.

De 3 puestos el martes a 10 puestos el sábado: fruta/verduras, pescado, carnicería, aves, pan, queso y ropa el jueves y el sábado.

3 Stände am Dienstag bis 10 Stände am Samstag: Obst/Gemüse, Fisch, Fleischerei, Geflügel, Brot, Käse und Kleidung am Donnerstag und Samstag.

Mise à jour le 2022-05-25 par Destination Cognac