« Boxe Boxe Brasil » Mourad Merzouki Cie Käfig – Festival Vaison Danses Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine, mercredi 24 juillet 2024.

Vaison-la-Romaine Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-24

Cette réécriture chorégraphique et musicale de “Boxe Boxe” marque l’envie commune du chorégraphe Mourad Merzouki et du Quatuor Debussy de poursuivre leur collaboration à travers un tout nouveau répertoire, à la croisée des univers classiques et hip-hop.

Rue Bernard Noël Théâtre Antique

Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



