Calvados . Moment convivial par excellence, le pique-nique géant d’Omaha Beach rassemble toutes les générations pour un moment de partage et de célébration de la liberté dans une ambiance musicale Swing ! Avant le pique-nique, petits et grands seront invités à participer au Freedom Games sur la plage ( inscription sur place ) !

Tout au long de la soirée, un groupe en déambulation assurera l’ambiance musicale

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00

