PIQUE-NIQUE À LA BELLE ÉTOILE AU PARC FLORAL « LES SENS DES 5 CONTINENTS » À MARSILLARGUES Rue Benoît Malon Marsillargues, 30 septembre 2023, Marsillargues.

Marsillargues,Hérault

Pour partager un moment de convivialité avec des étoiles plein les yeux plutôt que dans le ciel.

SAMEDI 30 septembre 2023

dès 17h00

Au CARBET / CARBET PLAGE du PARC FLORAL « Les Sens des 5 CONTINENTS »

*Entrée 8€/adulte ou 15€/couple avec 1 Boisson

*Entrée Gratuite pour les mineurs

RÉSERVATION SOUHAITABLE.

Rue Benoît Malon

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie



To share a moment of conviviality with stars in your eyes rather than in the sky.

SATURDAY, September 30, 2023

from 5:00 pm

Le CARBET / CARBET PLAGE du PARC FLORAL « Les Sens des 5 CONTINENTS

*Admission 8?/adult or 15?/couple with 1 Drink

*Free admission for minors

RESERVATION ESSENTIAL

Comparta un momento de convivencia con estrellas en los ojos y no en el cielo.

SÁBADO 30 de septiembre de 2023

a partir de las 17:00 h

En CARBET / CARBET PLAGE en el PARQUE FLORAL « Les Sens des 5 CONTINENTS

*Entrada 8€/adulto o 15€/pareja con 1 bebida

*Entrada gratuita para menores

SE RECOMIENDA RESERVAR

Um einen geselligen Moment zu teilen, bei dem die Sterne eher in den Augen als am Himmel zu sehen sind.

SAMSTAG, 30. September 2023

ab 17.00 Uhr

Im CARBET / CARBET PLAGE des FLORALPARKS « Les Sens des 5 CONTINENTS »

*Eintritt 8?/Erwachsener oder 15?/Paar mit 1 Getränk

*Freier Eintritt für Minderjährige

RESERVIERUNG ERWÜNSCHT

