BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE PUERICULTURE Rue Belle Skinner Apremont-la-Forêt, 18 novembre 2023, Apremont-la-Forêt.

Apremont-la-Forêt,Meuse

Bourse aux jouets et articles de puériculture, organisée par l’association de parents d’élèves de l’école d’Apremont-la-Forêt.

Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements et inscription (par sms) jusqu’au 06 novembre 2023, auprès de mme Anne Petigny (06 76 29 76 36) ou de mme Maud Biget (06 11 61 26 63).

5 € la table (180 X 80 cm).. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

Rue Belle Skinner école communale

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est



Toy and childcare market, organized by the Apremont-la-Forêt school parents’ association.

Free admission. Refreshments and snacks on site.

Information and registration (by sms) until November 06, 2023, with mme Anne Petigny (06 76 29 76 36) or mme Maud Biget (06 11 61 26 63).

5 ? per table (180 X 80 cm).

Mercadillo de juguetes y puericultura, organizado por la asociación de padres de la escuela Apremont-la-Forêt.

Entrada gratuita. Refrescos y tentempiés in situ.

Información e inscripciones (por SMS) hasta el 6 de noviembre de 2023 con Anne Petigny (06 76 29 76 36) o Maud Biget (06 11 61 26 63).

5? por mesa (180 x 80 cm).

Börse für Spielzeug und Babyartikel, organisiert von der Elternvereinigung der Schule von Apremont-la-Forêt.

Der Eintritt ist frei. Getränkestand und kleine Snacks vor Ort.

Informationen und Anmeldung (per SMS) bis zum 06. November 2023 bei Frau Anne Petigny (06 76 29 76 36) oder Frau Maud Biget (06 11 61 26 63).

5 ? der Tisch (180 X 80 cm).

Mise à jour le 2023-10-15 par OT COEUR DE LORRAINE