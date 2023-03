Bougeothèque Rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Maurice-la-Clouère Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-la-Clouère

Vienne

Bougeothèque Rue Bellabre, 21 avril 2023, Saint-Maurice-la-Clouère Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Maurice-la-Clouère. Bougeothèque Espace Allard Rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne Rue Bellabre Espace Allard

2023-04-21 15:00:00 – 2023-04-21 18:00:00

Rue Bellabre Espace Allard

Saint-Maurice-la-Clouère

Vienne Saint-Maurice-la-Clouère . Danses et parcours moteurs.

goûter à l’espace Allard. Danses et parcours moteurs.

goûter à l’espace Allard. +33 5 49 18 91 94 Rue Bellabre Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère

dernière mise à jour : 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-la-Clouère, Vienne Autres Lieu Saint-Maurice-la-Clouère Adresse Saint-Maurice-la-Clouère Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Rue Bellabre Espace Allard Ville Saint-Maurice-la-Clouère Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Maurice-la-Clouère Departement Vienne Tarif Lieu Ville Rue Bellabre Espace Allard Saint-Maurice-la-Clouère

Saint-Maurice-la-Clouère Saint-Maurice-la-Clouère Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Maurice-la-Clouère Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-la-clouere office de tourisme de civraisien en poitou saint-maurice-la-clouere/

Bougeothèque Rue Bellabre 2023-04-21 was last modified: by Bougeothèque Rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère 21 avril 2023 Espace Allard Rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Rue Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère Saint-Maurice-la-Clouère vienne

Saint-Maurice-la-Clouère Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Saint-Maurice-la-Clouère Vienne