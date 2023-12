Marché de Noël Rue Bel-Air Le Breuil Catégories d’Évènement: Le Breuil

Saône-et-Loire Marché de Noël Rue Bel-Air Le Breuil, 17 décembre 2023, Le Breuil. Le Breuil Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 . Nous vous attendons dimanche 17 décembre 2023 de 10h à 18h pour notre traditionnel Marché de Noël.

Plus de 40 exposants seront présents avec leurs créations personnelles pour vous permettre d’offrir des cadeaux uniques à vos proches.

Venez préparer vos achats à la salle de Jean-Baptiste Dumay (salle de Basket) du Breuil. EUR.

Rue Bel-Air Salle Jean-Baptiste Demay

Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II Détails Catégories d’Évènement: Le Breuil, Saône-et-Loire Autres Code postal 71670 Lieu Rue Bel-Air Adresse Rue Bel-Air Salle Jean-Baptiste Demay Ville Le Breuil Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Rue Bel-Air Le Breuil Latitude 46.8074017 Longitude 4.46639134 latitude longitude 46.8074017;4.46639134

Rue Bel-Air Le Breuil Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-breuil/