MARCHE DE NOEL Rue Beauséjour Saint-Fiacre-sur-Maine, 2 décembre 2023, Saint-Fiacre-sur-Maine.

Saint-Fiacre-sur-Maine,Loire-Atlantique

Venez découvrir la magie de Noël à travers son marché organisé par le Comité des Fêtes.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Rue Beauséjour

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the magic of Christmas at the market organized by the Comité des Fêtes

Venga a descubrir la magia de la Navidad en el mercado navideño organizado por el Comité des Fêtes

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten auf seinem Markt, der vom Festkomitee organisiert wird

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire