MARCHE DE NOËL rue basse Place de la mairie Riols, 1 décembre 2023, Riols.

Riols,Hérault

Venez flâner au marché de Noël, artisans et producteurs vous y attendent pour vous aider à prparer vos cadeaux et repas de fin d’année

Des animations pour les enfants seront proposées.

2023-12-01

rue basse

Place de la mairie

Riols 34220 Hérault Occitanie



Come and stroll through the Christmas market, craftsmen and producers are waiting to help you prepare your gifts and meals for the end of the year

Ven a pasear por el mercado de Navidad, los artesanos y productores te esperan para ayudarte a preparar tus regalos y comidas de fin de año

Se propondrán animaciones para niños

Schlendern Sie über den Weihnachtsmarkt, wo Handwerker und Produzenten auf Sie warten, um Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Geschenke und des Essens zum Jahresende zu helfen

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC