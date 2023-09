EXCURSION – CRISTALLERIE BACCARAT RUE Basse Freyming-Merlebach, 21 octobre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Organisée par L’Association Sur les Traces de… Au programme :10h: visite du Musée de la photo et du cinéma à SaintNicolas-de-Port; 12 h déjeuner au restaurant Le Basilic; 15 h visite de la cristallerie à Baccarat. Tarif : 80€ pour les membres et 85 € pour les non membres.. Tout public

Samedi 2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 . .

RUE Basse

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Organized by the Association Sur les Traces de… Program: 10 a.m.: visit to the Musée de la photo et du cinéma in Saint-Nicolas-de-Port; 12 noon: lunch at Le Basilic restaurant; 3 p.m.: visit to the Baccarat crystal glassworks. Price: 80? for members and 85? for non-members.

Organizado por la Asociación Sur les Traces de… Programa: 10 h: visita al Museo de la foto y el cine de Saint-Nicolas-de-Port; 12 h: almuerzo en el restaurante Le Basilic; 15 h: visita a la cristalería Baccarat. Precio: 80? para socios y 85? para no socios.

Organisiert von der Association Sur les Traces de… Programm: 10 Uhr: Besuch des Foto- und Kinomuseums in SaintNicolas-de-Port; 12 Uhr: Mittagessen im Restaurant Le Basilic; 15 Uhr: Besuch der Kristallfabrik in Baccarat. Preis: 80 ? für Mitglieder und 85 ? für Nichtmitglieder.

Mise à jour le 2023-09-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH