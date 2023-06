Le jardin suspendu rue basse des comtes de toulouse, najac Najac Najac Catégories d’Évènement: Aveyron

Najac Le jardin suspendu rue basse des comtes de toulouse, najac Najac, 3 juin 2023, Najac. Le jardin suspendu 3 et 4 juin rue basse des comtes de toulouse, najac entrée libre Le Jardin Suspendu aux oyas, vous ouvre ses portes et accueuille 4 artistes qui vont animer d’une manière bucolique et en musique ce jardin situé rue Basse des Comtes de Toulouse. Les artistes invités :

Michel Brassac sculpteur

Sandrine Despierre céramiste/sculptrice

Philippe Penman

Dominique Gohin-Andrieu Céramiste/Sculptrice rue basse des comtes de toulouse, najac rue basse des comtes de toulouse, najac Najac 12270 Aveyron Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Dominique Gohin-Andrieu Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Najac Autres Lieu rue basse des comtes de toulouse, najac Adresse rue basse des comtes de toulouse, najac Ville Najac Departement Aveyron Lieu Ville rue basse des comtes de toulouse, najac Najac

rue basse des comtes de toulouse, najac Najac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/najac/

Le jardin suspendu rue basse des comtes de toulouse, najac Najac 2023-06-03 was last modified: by Le jardin suspendu rue basse des comtes de toulouse, najac Najac rue basse des comtes de toulouse, najac Najac 3 juin 2023