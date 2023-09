» Je suis 52 » Rue Barraud Auzances, 11 octobre 2023, Auzances.

« JE SUIS 52 »

D’où viennent les cartes ? Comment sont-elles arrivées chez nous ? Pourquoi ces figures de dames, de rois et de valets ?

Saviez-vous que les cartes portent des noms ? Qu’elles furent brulées en masse tout comme les sorcières ? La personne qui est là nous apprend qu’il ne faut pas dire « qu’est-ce que les cartes ? » mais plutôt « Qui sont les cartes ? ».

Avec Je suis 52, Claire Chastel et Camille Joviado proposent de reconsidérer le rapport qu’on entretient avec les vivants et les objets, elle nous plonge dans une histoire d’amour intense où les cartes prennent vie et corps.

A travers les tours et les mots, les spectateurs se connectent avec les cartes, avec Claire et entre eux pour un moment intime et magique, sensible et doux, surprenant et passionné.

Suspens assuré !

Durée : 52 min

Tout public dès 8 ans.

« I AM 52 »

Where do cards come from? How did they come to us? What’s with all the ladies, kings and jacks?

Did you know that cards have names? That they were burned en masse, just like witches? The person standing there teaches us that we shouldn’t say « what are cards », but rather « who are cards ».

With Je suis 52, Claire Chastel and Camille Joviado invite us to reconsider our relationship with the living and with objects, plunging us into an intense love story in which the cards take on life and body.

Through tricks and words, spectators connect with the cards, with Claire and with each other, for a moment that is intimate and magical, sensitive and gentle, surprising and passionate.

Suspense guaranteed!

Running time: 52 min

For all ages 8 and up

« SOY 52

¿De dónde vienen las cartas? ¿Cómo llegaron a nosotros? ¿Por qué hay reinas, reyes y sotas?

¿Sabías que las cartas tienen nombre? ¿Que se quemaban en masa, igual que las brujas? La persona que está ahí nos dice que no debemos decir « ¿Qué son las cartas? sino « ¿Quiénes son las cartas?

Con Je suis 52, Claire Chastel y Camille Joviado nos invitan a reconsiderar nuestra relación con los vivos y con los objetos, sumergiéndonos en una intensa historia de amor en la que las cartas cobran vida y sustancia.

A través de trucos y palabras, el público conecta con las cartas, con Claire y con los demás en un momento íntimo y mágico, sensible y amable, sorprendente y apasionado.

Suspense garantizado

Duración: 52 minutos

Para todos los públicos a partir de 8 años

« ICH BIN 52 »

Woher kommen die Karten? Wie sind sie zu uns gekommen? Warum gibt es diese Figuren mit Damen, Königen und Buben?

Wussten Sie, dass die Karten Namen tragen? Dass sie genauso wie die Hexen massenhaft verbrannt wurden? Die Person dort lehrt uns, dass man nicht sagen soll « Was sind Karten? », sondern « Wer sind die Karten? ».

Mit Je suis 52 schlagen Claire Chastel und Camille Joviado vor, die Beziehung, die wir zu den Lebenden und den Objekten haben, neu zu überdenken. Sie lässt uns in eine intensive Liebesgeschichte eintauchen, in der die Karten Leben und Körper annehmen.

Durch Tricks und Worte verbinden sich die Zuschauer mit den Karten, mit Claire und untereinander für einen intimen und magischen, sensiblen und sanften, überraschenden und leidenschaftlichen Moment.

Spannung garantiert!

Dauer: 52 Min

Alle Zuschauer ab 8 Jahren

