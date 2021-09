Rue aux enfants, rue pour tous ! École des Ajoncs, 3 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

École des Ajoncs, le dimanche 3 octobre à 14:00

Rue aux enfants, rue pour tous ! Dimanche 3 octobre 2021 de 14h à 18h à l’école des Ajoncs —————————————————————————————— ### avec l’association isséenne [Ecolau](http://ecolau.fr/) et l’association [Prévention routière](https://www.preventionroutiere.asso.fr/) Issu du phénomène anglo-saxon des « [play streets](https://www.londonplay.org.uk/resources/2363/download) » l’aménagement de rues dédiées au jeu des enfants apparaît au début du XXe siècle en réaction au nombre grandissant d’automobiles. Aux Pays-Bas les « [woonerf](https://fr.wikipedia.org/wiki/Woonerf) », rues à circulation résidentielle, se démocratisent à la fin des années 60. En France, des Rues du mercredi apparaissent à Lyon dans les années 80 et l’association [Cafézoïde](http://www.cafezoide.asso.fr/joomla/index.php/la-rue-aux-enfants) fait vivre depuis 2005 le projet de Rue aux enfants autour du bassin de la Villette. [[https://www.youtube.com/watch?v=o2PSBjpLbJY](https://www.youtube.com/watch?v=o2PSBjpLbJY)](https://www.youtube.com/watch?v=o2PSBjpLbJY) avec le collectif [Rues aux enfants, Rues pour tous !](https://www.ruesauxenfants.com/) **Rue aux enfants ?** C’est une rue fermée temporairement, où les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité et en toute tranquillité. Elle s’adresse aux riverains, habitants des rues avoisinantes ou de la ville. **Rue pour tous ?** La rue n’est pas uniquement un lieu où circulent et stationnent les véhicules, c’est aussi un espace de rencontre entre voisins, quelque soit leur provenance, leur origine ou leur âge. La rue est un espace public partagé par plusieurs générations, c’est un bien commun qui favorise le lien social. _À Issy-les-Moulineaux, les Rues aux enfants sont organisées par les Accueils de Loisirs élémentaires. Vous êtes isséens et souhaitez participer à l’organisation d’une Rue aux enfants ? Contactez le CLAVIM._

Entrée libre

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée temporairement, où les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité et en toute tranquillité.

École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



