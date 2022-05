RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS DIMANCHE 15 MAI à BAGNEUX 10 avenue henri barbusse,92220 bagneux, 15 mai 2022, Bagneux.

Vous êtes invités à rejoindre le Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes (Hébergerie et Bagneux Environnement) pour inventer ” la rue aux enfants, rue pour tous” qui aura lieu le dimanche 15 mai 2022. L’’idée est d’animer la rue sur une journée pour donner l’occasion aux plus jeunes de découvrir leur environnement, la rue, en toute sécurité et en toute tranquillité, pour s’approprier l’espace public de manière ludique et festive !! L’objectif de cet évènement est de favoriser la réappropriation des habitants de leur quartier et ainsi le respect de leur environnement. C’est également une occasion de créer du lien social, du partage, des rencontres intergénérationnelles, de participer au développement de la solidarité sur l’avenue Henri Barbusse à Bagneux. DIMANCHE 15 MAI VENEZ PROFITER DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR NOS NOMBREUX PARTENAIRES VENEZ PROPOSER UNE ACTIVITÉ VENEZ APPORTER UN JEU VENEZ NOUS RENCONTRER VENEZ PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL ET FESTIF VENEZ PIQUE-NIQUER

GRATUIT

L’’idée est d’animer la rue sur une journée pour s’approprier l’espace public de manière ludique et festive !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:30:00 2022-05-15T18:00:00