Rue aux enfants

rue berlioz, le samedi 18 septembre

15:00

La rue, on la réserve aux grands toute l’année, alors on peut bien la laisser aux enfants, une journée : le concept est simple mais efficace. Une portion de rue fermée, l’occasion pour les enfants de s’approprier ce bout de bitume, de le colorier avec leurs mains et leurs regard, de jouer dessus sans regarder toujours à droite ou à gauche.

Entrée libre

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

