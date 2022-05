Rue aux enfants à Elbeuf Rue Anatole France Elbeuf Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Rue aux enfants à Elbeuf
du mardi 10 mai au mercredi 11 mai

Rue Anatole France Elbeuf

A travers ce projet, nous souhaitons (re)donner à la rue une fonction sociale et politique, créer du lien, faire des rencontres et partager des moments conviviaux : petits, grands, séniors, animateurs, acteurs sociaux et politiques à la même hauteur.

Entrée libre

Cet événement est piloté par la MJC de la région elbeuvienne et co-organisé avec le Centre Social du Puchot, Anim'Elbeuf et Anim'Action en partenariat avec la Ville d'Elbeuf.

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00

