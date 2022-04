Rue aux enfants à Bois-Guillaume Bois-Guillaume Bois-Guillaume Catégories d’évènement: Bois-Guillaume

Seine-Maritime

Rue aux enfants à Bois-Guillaume Bois-Guillaume, 30 avril 2022, Bois-Guillaume. Rue aux enfants à Bois-Guillaume

Bois-Guillaume, le samedi 30 avril à 13:30

De nombreuses animations autour de la biodiversité, du sport, de la mobilité ou encore de l’alimentation émailleront la journée et sont à découvrir sur le site de la ville. A cela s’ajoutent des décorations et des expositions d’œuvres réalisées par les enfants des accueils de loisirs périscolaires et mercredis. Enfin, des temps musicaux proposés par l’école de musique ponctueront la journée.

Gratuite

Samedi 30 avril, venez en famille profiter de cet événement qui consiste à fermer une partie de la rue de la Haie attenante à l’espace Guillaume le Conquérant pour la réserver aux enfants. Bois-Guillaume rue de la Haie Bois-Guillaume Bois-Guillaume Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T13:30:00 2022-04-30T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Guillaume, Seine-Maritime Autres Lieu Bois-Guillaume Adresse rue de la Haie Bois-Guillaume Ville Bois-Guillaume lieuville Bois-Guillaume Bois-Guillaume Departement Seine-Maritime

Rue aux enfants à Bois-Guillaume Bois-Guillaume 2022-04-30 was last modified: by Rue aux enfants à Bois-Guillaume Bois-Guillaume Bois-Guillaume 30 avril 2022 Bois-Guillaume Bois-Guillaume Bois-Guillaume

Bois-Guillaume Seine-Maritime