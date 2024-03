Rue aux enfants #3 Rue d’Orchies, Templeuve Templeuve-en-Pévèle, dimanche 2 juin 2024.

Rue aux enfants #3 L’association Templeuve en Transition organise sa 3ème rue aux enfants, le Dimanche 02 juin après midi ; retrouvez nous pour un après midi où les voitures ont laissé place aux enfants à leurs familles Dimanche 2 juin, 14h00 Rue d’Orchies, Templeuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La rue aux enfants rue pour tous, c’est …

Une rue fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants et les jeunes peuvent y jouer librement en toute sécurité et tranquillité et les adultes peuvent s’y promener ou se détendre. Elle s’adresse à tous, profitant d’un espace redevenu lieu de de vie,

Sur place des jeux libres, quelques propositions d’activités pour petits et grands en lien avec la transition et la rencontre, espace goûter

Rue d’Orchies, Templeuve Rue d’orchies, Templeuve en Pévele Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France