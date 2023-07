Une oeuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée Rue Augustin Normand Le Havre, 12 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous auprès d’une œuvre, pour profiter d’une médiation accompagnée d’une Interprétation en Langue des Signes Française.

Au programme du samedi 12 août :

– « La ville qui n’existait pas », Grégory Chatonsky

Une Intelligence Artificielle imagine la ville du Havre comme elle n’a jamais été… Nous vous présenterons certaines des œuvres de Grégory Chatonsky, visibles sur deux murs d’immeubles Alcéane.

Lieu de rendez-vous : rue Augustin Normand, devant la pharmacie du Perrey.

Durée : 30 min.

Visites en langue des signes française.

Gratuit, sans réservation.

Ouvert à tous : sourds, malentendants et entendants..

2023-08-12 11:00:00 fin : 2023-08-12 . .

Rue Augustin Normand

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Visit a work of art and enjoy a mediation experience accompanied by interpretation in French Sign Language.

On the program for Saturday August 12:

– « La ville qui n?existait pas », Grégory Chatonsky

Artificial Intelligence imagines the city of Le Havre as it never was? We present some of Grégory Chatonsky?s works, visible on two walls of Alcéane buildings.

Meeting point: rue Augustin Normand, in front of the pharmacie du Perrey.

Duration: 30 min.

Tours in French sign language.

Free, no reservation required.

Open to all: deaf, hard-of-hearing and hearing.

Visite una obra de arte y disfrute de una visita guiada acompañada de interpretación en lengua de signos francesa.

En el programa del sábado 12 de agosto:

– « La ville qui n?existait pas », Grégory Chatonsky

Una Inteligencia Artificial imagina la ciudad de Le Havre como nunca fue? Le mostraremos algunas de las obras de Grégory Chatonsky, que pueden verse en dos paredes de los edificios Alcéane.

Punto de encuentro: rue Augustin Normand, frente a la pharmacie du Perrey.

Duración: 30 minutos.

Visitas guiadas en lengua de signos francesa.

Gratuito, sin reserva previa.

Abierto a todos: sordos, hipoacúsicos y oyentes.

Besuchen Sie ein Kunstwerk, um von einer Vermittlung mit einer Dolmetscherin in französischer Gebärdensprache zu profitieren.

Das Programm am Samstag, den 12. August:

– « Die Stadt, die es nicht gab », Grégory Chatonsky

Eine künstliche Intelligenz stellt sich die Stadt Le Havre vor, wie sie nie gewesen ist? Wir zeigen Ihnen einige der Werke von Grégory Chatonsky, die auf zwei Wänden der Alcéane-Gebäude zu sehen sind.

Treffpunkt: Rue Augustin Normand, vor der Apotheke von Perrey.

Dauer: 30 Minuten.

Führungen in französischer Gebärdensprache.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Offen für alle: gehörlos, schwerhörig und hörend.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche