Bolbec, programme des Journées Européennes du Patrimoine 2023 Rue Auguste Desgenetais Bolbec, 16 septembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Visite libre des extérieurs du château et du parc du Val-aux-Grès, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Promenade libre au cœur du parc.

Exposition photographique, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Exposition photographique dans les salles du château

Spectacle : contes cauchois, samedi 16 septembre de 20:30 à 22:30

Histoires cauchoises suivies d’un moment convivial avec le public en mettant un quizz tout en partageant un verre

Salle Maupassant, Val-aux-Grès, Route de Mirville, 76210 Bolbec

Conférence : témoignages du passé par des anciennes tisserandes, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. Paroles d’anciennes ouvrières sur leur métier et expérience.

Visite guidée : de la balle de coton au tissu fini, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite de toutes les machines de filature permettant de transformer la matière issue de la balle en toile, ruban, mèche puis fil et de métier à tisser pour la fabrication de tissu.

Visite libre : les indiennes de Bolbec, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Evolution de la technique d’impression sur tissu de nombreuses toiles imprimées du XIXe siècle.

Atelier du textile, Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec

Visite libre de la chapelle Sainte Anne et de ses fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite guidée de la chapelle et de ses fresques, durée 30min. Dimanche 17 septembre à 14h30 et 16h30

Découverte de la chapelle et de ses fresques réalisées par Paul Baudoüin, célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.

Exposition : l’évolution de la chapelle à travers le temps, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18hs

Exposition autour de l’histoire de la chapelle et de ses fresques réalisées par Paul Baudoüin,célèbre fresquiste de la fin du XIXe siècle.

Chapelle Sainte Anne, Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec

Concert de chant choral et d’orgues, samedi 16 septembre de 18h30 à 20h

Concert de chant choral par la Manécanterie Saint Michel de Bolbec et d’orgues

Visite guidée découverte de l’orgue, dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite en présence du conservateur de l’Orgue de Bolbec et d’une organiste.

Mise à disposition auprès du public à l’intérieur de l’édifice un panneau d’information avec un QR code à télécharger expliquant l’histoire de l’Orgue de Bolbec.

Visite libre de l’église Saint-Michel, dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite libre de l’intérieur de l’édifice.

Exposition : la révolution au fil du temps, dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Evolution d’habits sacerdotaux à travers différents siècles.

Église Saint-Michel, Place Léon Desgenétais, 76210 Bolbec

Exposition : les métiers d’autrefois, samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 18h

Revisiter les métiers qui ont évolué et celles qui n’existent plus. Cette exposition sera visible au rez-de-chaussée (salle des Commissions et ancien bureau du maire).

Visite guidée de l’Hôtel de Ville, dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite de la Salle des Mariages, de la Bibliothèque Patrimoniale et la salle d’Archives modernes.

Hôtel de ville, 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec

Exposition de peintures sur le thème des grands peintres, samedi 16 septembre de 14h à 18h

Exposition picturale sur le thème des grands peintres, réalisée par les enfants fréquentant ce centre.

Centre de loisirs Elisabeth, 18 rue des hortensias, 76210 Bolbec

Visite libre du temple protestant, dimanche 17 septembre de 14h à 18h

Visite libre de cet édifice

Temple protestant, Rue Pasteur, 76210 Bolbec.

Rue Auguste Desgenetais

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



Free visit of the château exteriors and Val-aux-Grès park, Saturday 16th and Sunday 17th September, 2pm-6pm

Stroll through the park.

Photographic exhibition, Saturday 16th and Sunday 17th September, 2 pm to 6 pm

Photographic exhibition in the château halls

Show: Cauchois tales, Saturday September 16 from 20:30 to 22:30

Cauchois stories followed by a convivial moment with the audience, with a quiz and a drink

Salle Maupassant, Val-aux-Grès, Route de Mirville, 76210 Bolbec

Conference: testimonies from the past by former weavers, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2-6pm. Former weavers talk about their trade and experience.

Guided tour: from cotton bale to finished fabric, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2 pm to 6 pm

Visit all the spinning machines used to transform the bale into cloth, ribbon, wick and thread, and the loom used to make fabric.

Open house: Bolbec indiennes, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2 pm to 6 pm

The evolution of fabric printing techniques on numerous 19th-century printed canvases.

Textile workshop, Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec

Free visit of the Sainte Anne chapel and its frescoes by Paul Baudoüin, a famous frescoist of the late 19th century, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2 pm to 6 pm

Guided tour of the chapel and frescoes, duration 30min. Sunday, September 17 at 2.30pm and 4.30pm

Discover the chapel and its frescoes by Paul Baudoüin, a famous frescoist of the late 19th century.

Exhibition: the evolution of the chapel through time, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2 pm to 6 pm

Exhibition on the history of the chapel and its frescoes by Paul Baudoüin, a famous fresco artist of the late 19th century.

Chapelle Sainte Anne, Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec

Choral and organ concert, Saturday September 16, 6:30 pm to 8 pm

Choral and organ concert by the Manécanterie Saint Michel de Bolbec

Guided tour of the organ, Sunday September 17, 2-6pm

Visit in the presence of the Bolbec organ curator and an organist.

An information board with a downloadable QR code explaining the history of the Bolbec Organ will be available to the public inside the building.

Free tour of Saint-Michel church, Sunday September 17, 2 – 6 pm

Free tour of the interior of the building.

Exhibition: the revolution through time, Sunday September 17, 2 – 6 pm

The evolution of priestly vestments over the centuries.

Église Saint-Michel, Place Léon Desgenétais, 76210 Bolbec

Exhibition: trades of yesteryear, Saturday 16th and Sunday 17th, 2 pm to 6 pm

Revisit trades that have evolved and those that no longer exist. The exhibition will be on view on the first floor (Commissions Room and former Mayor’s Office).

Guided tour of the Town Hall, Sunday September 17, 2 – 6 pm

Visit the Salle des Mariages, the Bibliothèque Patrimoniale and the salle d’Archives modernes.

Town Hall, 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec

Painting exhibition on the theme of the great painters, Saturday September 16, 2 pm to 6 pm

Painting exhibition on the theme of the great painters, created by children attending the center.

Center de loisirs Elisabeth, 18 rue des hortensias, 76210 Bolbec

Self-guided tour of the Protestant temple, Sunday September 17, 2 – 6 pm

Free tour of this building

Protestant Temple, Rue Pasteur, 76210 Bolbec

Entrada gratuita al exterior del castillo y al parque de Val-aux-Grès, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14:00 a 18:00 h

Dé un paseo por el parque.

Exposición fotográfica, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h

Exposición fotográfica en las salas del castillo

Espectáculo: Cuentos cauchois, sábado 16 de septiembre de 20:30 a 22:30

Cuentos cauchois seguidos de un momento de convivencia con el público, con un concurso y una copa

Sala Maupassant, Val-aux-Grès, Route de Mirville, 76210 Bolbec

Conferencia: testimonios del pasado por antiguos tejedores, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h. Antiguos tejedores hablan de su oficio y su experiencia.

Visita guiada: del fardo de algodón al tejido acabado, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14:00 a 18:00 h

Visita de todas las máquinas de hilar utilizadas para transformar la materia de la paca en tela, cinta, mecha e hilo, y del telar utilizado para fabricar el tejido.

Visita autoguiada: las Bolbec indiennes, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14.00 a 18.00 h

Evolución de la técnica de impresión sobre tela de numerosos lienzos estampados del siglo XIX.

Taller textil, rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec

Visitas no acompañadas de la capilla Sainte Anne y sus frescos por Paul Baudoüin, famoso fresquista de finales del siglo XIX, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, de 14:00 a 18:00 h

Visita guiada de la capilla y sus frescos, duración 30 min. Domingo 17 de septiembre a las 14:30 y 16:30 h

Descubra la capilla y sus frescos de Paul Baudoüin, famoso pintor de frescos de finales del siglo XIX.

Exposición: la evolución de la capilla a través del tiempo, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h

Exposición sobre la historia de la capilla y sus frescos de Paul Baudoüin, famoso pintor de frescos de finales del siglo XIX.

Capilla Sainte Anne, Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec

Canto coral y concierto de órgano, sábado 16 de septiembre de 18.30 a 20.00 horas

Concierto coral y de órgano de la Manécanterie Saint Michel de Bolbec

Visita guiada al órgano, domingo 17 de septiembre de 14.00 a 18.00 h

Visita en presencia del conservador del órgano de Bolbec y de un organista.

Un tablón informativo con un código QR descargable que explica la historia del órgano de Bolbec estará a disposición del público en el interior del edificio.

Visita libre a la iglesia Saint-Michel, domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas

Visita gratuita del interior del edificio.

Exposición: la revolución a través del tiempo, domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas

Evolución de las vestimentas sacerdotales a lo largo de los siglos.

Église Saint-Michel, Place Léon Desgenétais, 76210 Bolbec

Exposición: oficios de antaño, sábado 16 y domingo 17 de 14.00 a 18.00 horas

Recorra los oficios que han evolucionado y los que ya no existen. Esta exposición podrá visitarse en la planta baja (Sala de Comisiones y antiguo Gabinete del Alcalde).

Visita guiada del Ayuntamiento, domingo 17 de septiembre, de 14.00 a 18.00 h

Visite el Salón de Bodas, la Biblioteca del Patrimonio y los Archivos Modernos.

Ayuntamiento, 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec

Exposición de pintura sobre el tema de los grandes pintores, sábado 16 de septiembre de 14.00 a 18.00 horas

Exposición de pintura sobre el tema de los grandes pintores, realizada por los niños del centro.

Centro de Ocio Elisabeth, 18 rue des hortensias, 76210 Bolbec

Visita autoguiada de la iglesia protestante, domingo 17 de septiembre de 14.00 a 18.00 h

Visita gratuita de este edificio

Iglesia protestante, Rue Pasteur, 76210 Bolbec

Freie Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses und des Parks Val-aux-Grès, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, von 14:00 bis 18:00 Uhr

Freier Spaziergang durch den Park.

Fotoausstellung, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14:00 bis 18:00 Uhr

Fotoausstellung in den Räumen des Schlosses

Aufführung: Cauchois-Märchen, Samstag, 16. September, 20:30-22:30 Uhr

Cauchoises-Geschichten, gefolgt von einem geselligen Moment mit dem Publikum, indem man ein Quiz stellt, während man ein Glas teilt

Maupassant-Saal, Val-aux-Grès, Route de Mirville, 76210 Bolbec

Konferenz: Zeugnisse der Vergangenheit von ehemaligen Weberinnen, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14.00-18.00 Uhr. Worte ehemaliger Arbeiterinnen über ihren Beruf und ihre Erfahrungen.

Führung: Vom Baumwollballen zum fertigen Stoff, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14:00-18:00 Uhr

Besichtigung aller Spinnmaschinen, mit denen das Material aus dem Ballen in Leinwand, Band, Docht und schließlich Garn umgewandelt wird, sowie des Webstuhls zur Herstellung von Stoffen.

Freie Besichtigung: Die Indianer von Bolbec, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14:00-18:00 Uhr

Entwicklung der Technik des Stoffdrucks von zahlreichen bedruckten Leinwänden aus dem 19.

Textilatelier, Rue Auguste Desgenétais, 76210 Bolbec

Freie Besichtigung der Kapelle Sainte Anne und ihrer Fresken von Paul Baudoüin, einem berühmten Freskenmaler des späten 19. Jahrhunderts, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14:00-18:00 Uhr

Geführte Besichtigung der Kapelle und ihrer Fresken, Dauer 30min. Sonntag, 17. September um 14:30 und 16:30 Uhr

Entdeckung der Kapelle und ihrer Fresken, die von Paul Baudoüin, einem berühmten Freskenmaler des späten 19. Jahrhunderts, geschaffen wurden.

Ausstellung: Die Entwicklung der Kapelle im Laufe der Zeit, Samstag, 16. und Sonntag, 17. September, 14.00 bis 18.00 Uhr

Ausstellung rund um die Geschichte der Kapelle und ihre Fresken von Paul Baudoüin, einem berühmten Freskenmaler des späten 19.

Kapelle Sainte Anne, Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec

Chor- und Orgelkonzert, Samstag, 16. September, 18.30-20.00 Uhr

Chorkonzert der Manécanterie Saint Michel de Bolbec und Orgelkonzert

Geführte Entdeckungstour der Orgel, Sonntag, 17. September, 14-18 Uhr

Besichtigung in Anwesenheit des Konservators der Orgel von Bolbec und einer Organistin.

Im Inneren des Gebäudes wird eine Informationstafel mit einem QR-Code zum Herunterladen bereitgestellt, der die Geschichte der Orgel von Bolbec erklärt.

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Michel, Sonntag, 17. September von 14 bis 18 Uhr

Freie Besichtigung des Innenraums des Gebäudes.

Ausstellung: Die Revolution im Laufe der Zeit, Sonntag, 17. September, 14:00-18:00 Uhr

Entwicklung priesterlicher Gewänder durch verschiedene Jahrhunderte.

Kirche Saint-Michel, Place Léon Desgenétais, 76210 Bolbec

Ausstellung: Berufe von früher, Samstag, 16. und Sonntag, 17. von 14:00 bis 18:00 Uhr

Besuchen Sie erneut Berufe, die sich weiterentwickelt haben, und solche, die nicht mehr existieren. Diese Ausstellung wird im Erdgeschoss (Salle des Commissions und ehemaliges Büro des Bürgermeisters) zu sehen sein.

Geführte Besichtigung des Rathauses, Sonntag, 17. September, 14-18 Uhr

Besichtigung des Hochzeitssaals, der Patrimonialbibliothek und des modernen Archivraums.

Rathaus, 9 square du Général Leclerc, 76210 Bolbec

Gemäldeausstellung zum Thema große Maler, Samstag, 16. September, 14-18 Uhr

Gemäldeausstellung zum Thema große Maler, die von den Kindern, die dieses Zentrum besuchen, gestaltet wurde.

Freizeitzentrum Elisabeth, 18 rue des hortensias, 76210 Bolbec

Freie Besichtigung des protestantischen Tempels, Sonntag, 17. September, 14:00-18:00 Uhr

Freie Besichtigung dieses Gebäudes

Protestantischer Tempel, Rue Pasteur, 76210 Bolbec

