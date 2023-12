Exposition : Panta Rhei (Tout coule) rue Audebert Rochefort, 2 septembre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-02

fin : 2023-11-03

En associant science et poésie, l’artiste plasticien Hicham Berrada produit des vidéos et des installations. Il compose de véritables tableaux vivants dans lesquels la matière se métamorphose dans un mouvement perpétuel, créant des paysages éphémères..

rue Audebert

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



