VIDE DRESSING Rue au delà du pont D5 Dammarie-sur-Saulx, 10 septembre 2023, Dammarie-sur-Saulx.

Dammarie-sur-Saulx,Meuse

Vide dressing avec frais d’inscription à but caritatif.

Organisé par l’association Vitaform.

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 0 EUR.

Rue au delà du pont D5 Terrain multisports

Dammarie-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est



Charity garage sale with registration fee.

Organized by the Vitaform association.

Free admission.

Venta benéfica de garaje con cuota de inscripción.

Organizado por la asociación Vitaform.

Entrada gratuita.

Vide dressing mit Anmeldegebühr für einen wohltätigen Zweck.

Organisiert von der Vereinigung Vitaform.

Kostenloser Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT SUD MEUSE