Rallye de Noël – Les mélodies de Noël rue Athic Obernai, 16 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Aidez Odilon à retrouver les partitions qu’il a égarées dans les rues d’Obernai..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Help Odilon find the sheet music he’s lost in the streets of Obernai.

Ayuda a Odilon a encontrar las partituras que ha perdido por las calles de Obernai.

Helfen Sie Odilon, die Notenblätter zu finden, die er in den Straßen von Obernai verlegt hat.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme d’Obernai