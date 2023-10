Atelier – Ecrire une lettre au Père Noël rue Athic Obernai, 25 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Petits et grands, venez prendre la plume pour écrire au Père Noël. Faites votre liste de cadeaux !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Young and old, come and write to Santa Claus. Make your gift list!

Jóvenes y mayores, vengan a escribir a Papá Noel. Haz tu lista de regalos

Ob Groß oder Klein, greifen Sie zur Feder, um dem Weihnachtsmann zu schreiben. Erstellen Sie Ihre Geschenkeliste!

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme d’Obernai