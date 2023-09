Festival Augenblick – Festival du cinéma allemand rue Athic Obernai, 7 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Durant trois semaines, retrouvez le festival Augenblick à 13e sens qui mettra à nouveau à l’honneur le cinéma allemand ! Programmation sur www.13esens.com. Ouverture de la caisse 30 minutes avant chaque projection..

2023-11-07 fin : 2023-11-24 . EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



For three weeks, 13e sens will be hosting the Augenblick festival, once again showcasing German cinema! Programmed on www.13esens.com. Box office opens 30 minutes before each screening.

Durante tres semanas, el festival Augenblick de 13e sens celebrará una vez más el cine alemán Programa en www.13esens.com. La taquilla abre 30 minutos antes de cada proyección.

Drei Wochen lang finden Sie das Festival Augenblick bei 13e sens, das wieder einmal den deutschen Film in den Mittelpunkt stellt! Programmierung auf www.13esens.com. Kassenöffnung 30 Minuten vor jeder Vorführung.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme d’Obernai