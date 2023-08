Festival Play It Again rue Athic Obernai, 13 septembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Véritable fête du cinéma classique du mois de septembre durant laquelle plus de 300 cinémas proposent à leur public une sélection des meilleures rééditions de l’année passée et des animations variées..

2023-09-13 fin : 2023-09-26 . EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



A true celebration of classic cinema in September, during which over 300 cinemas offer their audiences a selection of last year?s best re-releases and a variety of events.

Una auténtica fiesta del cine clásico en septiembre, con más de 300 salas que ofrecen al público una selección de los mejores reestrenos del año anterior y una amplia gama de eventos.

Ein echtes Fest des klassischen Kinos im September, bei dem mehr als 300 Kinos ihrem Publikum eine Auswahl der besten Neuauflagen des vergangenen Jahres und verschiedene Animationen bieten.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme d’Obernai