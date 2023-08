Fête de la Culture au cinéma rue Athic Obernai, 10 septembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Dans le cadre de la 2e Fête de la Culture d’Obernai et du 160e anniversaire des relations Alsace-Japon, 13e sens vous propose la projection d’un film sur le thème des mangas et de la culture japonaise..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 11:30:00. EUR.

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



As part of Obernai’s 2nd Fête de la Culture and the 160th anniversary of Alsace-Japan relations, 13e sens is showing a film on the theme of manga and Japanese culture.

En el marco del 2º Festival Cultural de Obernai y del 160 aniversario de las relaciones entre Alsacia y Japón, 13e sens proyecta una película sobre el manga y la cultura japonesa.

Im Rahmen des 2. Kulturfestes in Obernai und des 160. Jahrestages der Beziehungen zwischen Elsass und Japan bietet Ihnen 13e sens die Vorführung eines Films zum Thema Mangas und japanische Kultur.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme d’Obernai