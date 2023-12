Grand Frère Rue Arthur Lamendin Sallaumines, 15 décembre 2023, Sallaumines.

Sallaumines Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15

Par la Compagnie L’Aventure.

Grand frère est chauffeur de VTC. Enfermé onze heures par jour dans sa « carlingue », branché en permanence sur la radio, il rumine sur sa vie et le monde qui s’offre à lui de l’autre côté du pare-brise. Petit frère est parti par idéalisme en Syrie depuis de nombreux mois. Engagé comme infirmier par une organisation humanitaire musulmane, il ne donne plus aucune nouvelle. Ce silence ronge son père et son frère, suspendus à la question restée sans réponse : pourquoi est-il parti ? Un soir, l’interphone sonne.

Grand Frère est l’adaptation du roman du même nom écrit par Mahir Guven, Goncourt du 1er roman en 2018. Adapter cette histoire, c’est s’emparer de son langage, de sa fraîcheur mais aussi offrir corps et voix à ces frères de papiers.

Une comédienne, 2 comédiens, 2 danseurs pour raconter cette histoire contemporaine.

Ce spectacle donne à voir, au théâtre, une jeunesse française, bloquée par un plafond de verre, barrière invisible qui pousse à trouver un sens à sa vie en dehors des « limites », qu’elles soient géographiques ou morales !

L’amour fraternel lui, n’en a pas et c’est bien l’enjeu ici.

Rue Arthur Lamendin

Sallaumines 62430 Pas-de-Calais Hauts-de-France



