CASTELNAU-LE-LEZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez, 23 novembre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Parcourez les rues et les monuments emblématiques de Castelnau-le-Lez (église Saint-Jean-Baptiste, glacière, place de la Liberté…) et (re) découvrez les origines et l’histoire de la ville, du Moyen Âge au XIXe siècle..

2023-11-23 14:30:00 fin : 2023-11-23 11:45:00. EUR.

Rue Armand Barbès

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



Stroll through the streets and the emblematic monuments of Castelnau-le-Lez (Saint-Jean-Baptiste church, ice house, Place de la Liberté…) and (re) discover the origins and history of the town, from the Middle Ages to the 19th century.

Pasee por las calles y los monumentos emblemáticos de Castelnau-le-Lez (iglesia de Saint-Jean-Baptiste, casa de hielo, plaza de la Libertad, etc.) y (re)descubra los orígenes y la historia de la ciudad, desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

Gehen Sie durch die Straßen und zu den symbolträchtigen Bauwerken von Castelnau-le-Lez (Kirche Saint-Jean-Baptiste, Eiskeller, Place de la Liberté…) und entdecken Sie (wieder) die Ursprünge und die Geschichte der Stadt, vom Mittelalter bis zum 19.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT MONTPELLIER