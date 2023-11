EXPOSITION JEAN-PAUL BOCAJ Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez, 28 octobre 2023, Castelnau-le-Lez.

Castelnau-le-Lez,Hérault

Du samedi 28 octobre au samedi 16 décembre

À l’espace culturel Pierre Fournel.

2023-10-28 fin : 2023-12-16 . .

Rue Armand Barbès

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



From Saturday, October 28 to Saturday, December 16

At Espace culturel Pierre Fournel

Del sábado 28 de octubre al sábado 16 de diciembre

En el Espace culturel Pierre Fournel

Von Samstag, 28. Oktober bis Samstag, 16. Dezember

Im Kulturraum Pierre Fournel

Mise à jour le 2023-10-23 par OT MONTPELLIER