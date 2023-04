Vélo’fest Rue Aristide Briand Yzeure Catégories d’Évènement: Allier

2023-05-13 – 2023-05-14

Allier . Un week-end festif autour du vélo avec de nombreuses animations autour du village des partenaires : exposition sur le cyclotourisme, course de caisse à savon, brocante, randonnées urbaines à vélo, montée infernale…

Buvette et restauration sur place. http://www.ville-yzeure.com/ Rue Aristide Briand Château de Bellevue Yzeure

