Le Salon de la gastronomie et de l’artisanat Rue Aristide Briand Villers-Saint-Paul, 9 septembre 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Le Salon de la gastronomie et de l’artisanat, organisé par le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul, se tiendra le samedi 9 septembre de 14h à 19h et le dimanche 10 septembre de 10h à 18h à la salle George Brassens. Environ 40 exposants. Entrée gratuite.

Renseignement auprès du Comité des Fêtes..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:00:00

Rue Aristide Briand

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



The Salon de la Gastronomie et de l’Artisanat, organized by the Comité des Fêtes de Villers-Saint-Paul, will be held on Saturday September 9 from 2pm to 7pm and Sunday September 10 from 10am to 6pm at the Salle George Brassens. Around 40 exhibitors. Free admission.

Information from the Comité des Fêtes.

La Feria de Gastronomía y Artesanía, organizada por el Comité de Fiestas de Villers-Saint-Paul, se celebrará el sábado 9 de septiembre de 14:00 a 19:00 horas y el domingo 10 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas en la Sala George Brassens. Unos 40 expositores. Entrada gratuita.

Información en el Comité de Fiestas.

Die vom Festkomitee von Villers-Saint-Paul organisierte Gastronomie- und Handwerksmesse findet am Samstag, den 9. September, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 10. September, von 10 bis 18 Uhr in der George-Brassens-Halle statt. Etwa 40 Aussteller sind vertreten. Der Eintritt ist frei.

Auskünfte beim Comité des Fêtes.

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise