Parcours : « Entre les lignes »

Samedi 16 septembre, 15h30
Rue Antoune
Castillon-la-Bataille

Gratuit. Entrée libre.

Découverte en avant-première du parcours ludique et numérique « Entre les lignes ». Equipé d'un téléphone, vous suivez les traces de M. Brasseur, un Fançais qui cherche à passer la ligne dedémarcation pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrivé à Castillon-la-Bataille, il cherche son chemin et passe de quartier en quartier…

Collaboration mairie, GRHESAC et Nouvelle-Aquitaine.

