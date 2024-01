Exposition Tactile Tour au musée des beaux-arts Antoine Lécuyer Rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin, vendredi 5 janvier 2024.

Saint-Quentin Aisne

Découvrez du bout des doigts l’exposition Tactile Tour au musée des beaux-arts Antoine Lécuyer à Saint-Quentin !

Venez découvrir par le toucher des reproductions d’œuvres emblématiques de l’histoire de l’art en 3D (Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, La chute d’Icare de Pieter Brueghel…), qui prendront place temporairement au sein du musée.

Une exposition à destination des personnes non et mal-voyantes, mais aussi de chacun d’entre nous.

Une façon de découvrir les œuvres d’une autre manière, par d’autres sens…

Exposition en partenariat avec l’association Valentin Haüy du 5 au 26 janvier.

Visite libre ou accompagnée aux horaires d’ouverture du musée :

– Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

– Le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

– Fermé le lundi et certains jours fériés.

L’exposition est comprise dans le billet d’entrée au musée :

– Tarif plein 5 €

– Tarif réduit 2.50€

– Gratuit (applicable sous conditions)

Rue Antoine Lécuyer

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France



