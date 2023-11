MARCHÉ DE NOËL rue Antoine Huber – salle polyvalente Gondrexange, 16 décembre 2023, Gondrexange.

Gondrexange,Moselle

Préparez les fêtes en vous rendant au marché de Noël ! Des artisans vous proposeront leurs réalisations et si vous avez un petit creux, une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

rue Antoine Huber – salle polyvalente

Gondrexange 57815 Moselle Grand Est



Get ready for the festive season at the Christmas market! Craftsmen will be on hand with their creations, and if you’re feeling peckish, there’ll be a refreshment bar and snacks on site.

Prepárese para las fiestas en el mercado navideño Los artesanos venderán sus productos y, si tiene hambre, habrá un bar y tentempiés.

Bereiten Sie sich auf die Feiertage vor, indem Sie den Weihnachtsmarkt besuchen! Kunsthandwerker bieten Ihnen ihre Werke an und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es vor Ort einen Imbiss und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-11-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG