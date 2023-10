FÊTE DE LA BIÈRE rue Antoine Huber – Gymnase Gondrexange, 14 octobre 2023, Gondrexange.

Gondrexange,Moselle

Venez nombreux déguster diverses sortes de bières pression, le tout dans une ambiance musicale assurée par le groupe Déclic ! Un repas (curywurst/frites, crumble aux pommes, glace vanille et café) est disponible sur réservation par téléphone avant le 7/010.

Un tarif d’entrée sans repas est possible. Une vente de hit dog aura lieu tout au long de la soirée.

Une manifestation organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.. Tout public

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 23:59:00. .

rue Antoine Huber – Gymnase

Gondrexange 57815 Moselle Grand Est



Come and enjoy a variety of draught beers, with live music provided by the band Déclic! A meal (curywurst/frites, apple crumble, vanilla ice cream and coffee) is available on reservation by telephone before 7/010.

Admission without meal is possible. A hit dog sale will take place throughout the evening.

An event organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers. Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Venga a degustar cervezas de barril variadas con la música del grupo Déclic Se ofrece una comida (curywurst/frites, crumble de manzana, helado de vainilla y café) previa reserva por teléfono antes de las 7:00 h.

Es posible entrar sin comida. Durante toda la velada se venderán perritos calientes.

Este evento está organizado por la asociación de bomberos. El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Kommen Sie zahlreich und probieren Sie verschiedene Sorten Bier vom Fass, das Ganze in einer musikalischen Atmosphäre, die von der Gruppe Déclic gewährleistet wird! Eine Mahlzeit (Currywurst/Pommes frites, Apfelstreusel, Vanilleeis und Kaffee) ist nach telefonischer Reservierung bis zum 7.10. erhältlich.

Ein Eintrittspreis ohne Essen ist möglich. Während des gesamten Abends wird ein Verkauf von Hit Dogs stattfinden.

Eine Veranstaltung, die vom Freundeskreis der Feuerwehr organisiert wird. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-09-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG