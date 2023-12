LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN – IMMO FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers, 2 février 2024, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-02

Spectacle « French Touch Made In Germany » à 21h à la salle l’Instant T.

IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, de la France et de l’Allemagne. Soirée en présence du Domaine Lévéjean. Tarif: 12€/ Réduit : 5€ / 60€ les 6 spectacles. Sur réservation..

Rue Antoine de Saint-Exupéry

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS