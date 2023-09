COMÉDIE DRAMATIQUE – ENTRE LES PERCHES Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers, 25 novembre 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

« Entre les perches » de Jacques Chamayou. Un village du sud de la France vit au rythme de son équipe de rugby, de discussions de bistrot et de magouilles politiciennes… Jusqu’à ce que le député de la circonscription soit découvert mort! C’est une véritable déflagration qui attend le public de cette comédie dramatique..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Rue Antoine de Saint-Exupéry

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



« Entre les perches » by Jacques Chamayou. A village in the south of France lives to the rhythm of its rugby team, bistro discussions and political wheeling and dealing… Until the local MP is found dead! Audiences are in for a real treat with this dramatic comedy.

« Entre les perches », de Jacques Chamayou. Un pueblo del sur de Francia vive al ritmo de su equipo de rugby, de las tertulias de los bares y de los tejemanejes políticos… Hasta que el diputado local aparece muerto El público disfrutará con esta comedia dramática.

« Entre les perches » (Zwischen den Stangen) von Jacques Chamayou. Ein Dorf in Südfrankreich lebt im Rhythmus seines Rugbyteams, der Kneipengespräche und der politischen Machenschaften… Bis der Abgeordnete des Wahlkreises tot aufgefunden wird! Die Zuschauer dieser dramatischen Komödie erwartet eine wahre Explosion.

