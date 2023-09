SPECTACLE MUSICAL- HOMMAGE À JEAN FERRAT Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers, 14 octobre 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Hommage à Jean Ferrat, spectacle musical organisé par la mairie, voyage dans l’univers d’un amoureux de la vie à 21h à la salle l’Instant T. Tarif : 10€ en vente à la Médiathèque F. Roques ou le soir même sur place..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Rue Antoine de Saint-Exupéry

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Hommage à Jean Ferrat, musical show organized by the town council, a journey into the world of a man who loved life, 9pm at the Salle l’Instant T. Price: 10? on sale at the Médiathèque F. Roques or on site that evening.

Hommage à Jean Ferrat, espectáculo musical organizado por el ayuntamiento, un viaje al mundo de un hombre que amaba la vida, 21 h en la sala Instant T. Precio: 10 € a la venta en la Médiathèque F. Roques o la noche del espectáculo.

Hommage an Jean Ferrat, ein von der Stadtverwaltung organisiertes Musical, eine Reise in die Welt eines Lebensliebhabers, um 21 Uhr im Saal L’Instant T. Preis: 10 ?, erhältlich in der Mediathek F. Roques oder am selben Abend vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT AVANT-MONTS