Marché de Noël Rue Antoine de Saint-Exupéry Saint-Exupéry-les-Roches, 15 décembre 2023, Saint-Exupéry-les-Roches.

Saint-Exupéry-les-Roches,Corrèze

Le Comité des Fêtes de St Exupéry les Roches organise un marché de Noël avec la présence d’artisans et de producteurs, visite du Père Noël, déambulations féeriques, balades en calèche et vin chaud..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Rue Antoine de Saint-Exupéry

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de St Exupéry les Roches organizes a Christmas market with craftsmen and producers, a visit from Santa Claus, fairy-tale strolls, horse-drawn carriage rides and mulled wine.

El Comité des Fêtes de St Exupéry les Roches organiza un mercado navideño con artesanos y productores, la visita de Papá Noel, paseos de cuento, paseos en coche de caballos y vino caliente.

Das Festkomitee von St Exupéry les Roches organisiert einen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern und Produzenten, einem Besuch des Weihnachtsmanns, märchenhaften Umzügen, Kutschfahrten und Glühwein.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze