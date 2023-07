Festival des Bastide Enchantées – Finale Rue Annette Montaut, 26 août 2023, Montaut.

Montaut,Pyrénées-Atlantiques

La commission Festival des Bastides Enchantée qui a organisé le concours de chants des groupes de chanteurs béarnais, bigourdans et basques, organise pour cette occasion la finale accueillant les groupes selon les votes du public.

Les groupes qualifiés lors des concerts de sélection interprèteront chacun dans l’ordre qu’ils souhaitent

les deux chants choisis par le public lors du vote en urne à l’issue du concert de sélection, ainsi qu’un chant de leur choix.

À noter que quelle que soit la langue des 2 chants choisis par le public lors du concert de sélection, au moins un des 3 chants interprété lors de la finale doit être un chant traditionnel en langue régionale. Chaque groupe interprète successivement ces 3 chants.

Pour la finale, le jury sera composé de personnes faisant autorité en matière de chant.

Accueil du public à 16h30 et début du concert à 17h..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Rue Annette Salles des Fêtes

Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Festival des Bastides Enchantée committee, which organized the singing competition for groups of Béarn, Bigourdan and Basque singers, is organizing the finals for this occasion, hosting the groups as voted by the public.

The groups who qualified during the selection concerts will each perform, in the order of their choice

the two songs chosen by the public in the ballot box at the end of the selection concert, plus a song of their own choice.

Please note that regardless of the language of the 2 songs chosen by the audience during the selection concert, at least one of the 3 songs performed during the final must be a traditional song in a regional language. Each group performs these 3 songs in turn.

The jury for the final will be made up of leading singers.

Audience welcome at 4.30pm and concert starts at 5pm.

El comité del Festival des Bastides Enchantée, organizador del concurso de canto para grupos de cantantes de Béarn, Bigorre y el País Vasco, organiza en esta ocasión la final, en la que participarán los grupos votados por el público.

Los grupos clasificados en los conciertos de selección interpretarán, cada uno en el orden de su elección

las dos canciones elegidas por el público en la urna al final del concierto de selección, más una canción de su propia elección.

Tenga en cuenta que, independientemente del idioma de las 2 canciones elegidas por el público en el concierto de selección, al menos una de las 3 canciones interpretadas en la final deberá ser una canción tradicional en una lengua regional. Cada grupo interpretará estas 3 canciones por turnos.

El jurado de la final estará compuesto por grandes cantantes.

El público será recibido a las 16.30 y el concierto comenzará a las 17.00.

Die Kommission Festival des Bastides Enchantée, die den Gesangswettbewerb für Sängergruppen aus der Béarnais, Bigourdan und dem Baskenland organisiert hat, veranstaltet zu diesem Anlass das Finale, bei dem die Gruppen nach den Stimmen des Publikums ausgewählt werden.

Die Gruppen, die sich in den Auswahlkonzerten qualifiziert haben, werden in der von ihnen gewählten Reihenfolge folgende Lieder vortragen

die beiden Lieder, die das Publikum bei der Urnenabstimmung am Ende des Auswahlkonzerts gewählt hat, sowie ein Lied ihrer Wahl.

Unabhängig von der Sprache der beiden Lieder, die das Publikum im Auswahlkonzert gewählt hat, muss mindestens eines der drei Lieder, die im Finale vorgetragen werden, ein traditionelles Lied in einer Regionalsprache sein. Jede Gruppe trägt diese 3 Lieder nacheinander vor.

Die Jury für das Finale besteht aus Personen, die als Autorität in Sachen Gesang gelten.

Empfang des Publikums um 16.30 Uhr und Beginn des Konzerts um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay