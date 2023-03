Vide greniers / brocante rue Anne Frank Rue Anne Frank Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Vienne

Vide greniers / brocante rue Anne Frank Rue Anne Frank, 16 avril 2023, Thuré. Vide greniers / brocante rue Anne Frank Dimanche 16 avril, 06h00 Rue Anne Frank Entrée libre Vide greniers / brocante rue Anne Frank, quartier de Besse. Buffet / buvette 2€ le mètre, sans réservation. Renseignements : 06.76.56.33.67 ou 06.33.70.22.95 Rue Anne Frank Rue Anne Frank Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.76.56.33.67 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.33.70.22.95 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T06:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

2023-04-16T06:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00 brocante Vide greniers

Détails Catégories d’Évènement: Thuré, Vienne Autres Lieu Rue Anne Frank Adresse Rue Anne Frank Thuré Ville Thuré Departement Vienne Lieu Ville Rue Anne Frank Thuré

Rue Anne Frank Thuré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thure/

Vide greniers / brocante rue Anne Frank Rue Anne Frank 2023-04-16 was last modified: by Vide greniers / brocante rue Anne Frank Rue Anne Frank Rue Anne Frank 16 avril 2023 Rue Anne Frank Thuré Thuré

Thuré Vienne