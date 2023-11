Loto de l’UGAP Multisports Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 10 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Loto de l’UGAP Multisports (UGAP Basket et Gym Volontaire) le Dimanche 10 Décembre à 14h30 à la Salle Jean Cocteau.



Ouverture des portes à 13h30.

Carton à 3€ valable pour toutes les parties (sauf super partie).

2023-12-10 14:30:00

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loto de l’UGAP Multisports (UGAP Basket and Gym Volontaire) on Sunday December 10 at 2.30pm at the Salle Jean Cocteau.



Doors open at 1:30pm.

3? card valid for all games (except super game)

Loto de l’UGAP Multisports (UGAP Basket y Gym Volontaire) el domingo 10 de diciembre a las 14h30 en la Sala Jean Cocteau.



Apertura de puertas a las 13.30 h.

Tarjeta de 3? válida para todos los partidos (excepto el superpartido)

Lotto der UGAP Multisports (UGAP Basketball und Gym Volontaire) am Sonntag, den 10. Dezember um 14:30 Uhr in der Salle Jean Cocteau.



Die Türen werden um 13:30 Uhr geöffnet.

Die 3er-Karte gilt für alle Spiele (außer dem Superspiel)

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme