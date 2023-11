Loto de l’ACCA St Hubert Bourg de Péage Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 1 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

L’ACCA ST Hubert de Bourg de Péage organise son loto annuel le Samedi 9 Décembre à 19h00 à la Salle Jean Cocteau.



5 parties + 1 super partie

Prix du carton simple : 2.50€

Prix du carton super partie : 3€ l’un ou 5€ les deux



Nombreux lots à gagner !.

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The ACCA ST Hubert de Bourg de Péage is organizing its annual lotto on Saturday December 9 at 7:00 pm at the Salle Jean Cocteau.



5 games + 1 super game

Price for a single card: 2.50?

Cardboard super game price: 3? each or 5? each



Lots of prizes to be won!

El ACCA ST Hubert de Bourg de Péage celebra su lotería anual el sábado 9 de diciembre a las 19.00 horas en la Sala Jean Cocteau.



5 juegos + 1 super juego

Precio del billete sencillo: 2,50

Precio del cartón del super juego: 3? cada uno o 5? cada uno



¡Muchos premios para ganar!

Die ACCA ST Hubert de Bourg de Péage organisiert ihr jährliches Lotto am Samstag, den 9. Dezember um 19.00 Uhr in der Salle Jean Cocteau.



5 Spiele + 1 Superspiel

Preis der Einzelkarte: 2,50 ?

Preis des Superspiels : 3 ? eine Karte oder 5 ? beide



Zahlreiche Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-11-27 par Valence Romans Tourisme