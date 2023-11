Loto de l’ACCA St Hubert Jaillans Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 2 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Loto de l’ACCA St Hubert de Jaillans le Samedi 2 Décembre à partir de 19h00 à la Salle Jean Cocteau à Bourg de Péage.



Buvette et restauration rapide sur place, tombola pendant la soirée !.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Loto de l’ACCA St Hubert de Jaillans on Saturday December 2 from 19h00 at the Salle Jean Cocteau in Bourg de Péage.



Refreshments and fast food on site, tombola during the evening!

Loto de l’ACCA St Hubert de Jaillans el sábado 2 de diciembre a partir de las 19.00 horas en la Sala Jean Cocteau de Bourg de Péage.



Refrescos y comida rápida in situ, ¡tómbola durante la velada!

Lotto der ACCA St Hubert de Jaillans am Samstag, den 2. Dezember ab 19.00 Uhr in der Salle Jean Cocteau in Bourg de Péage.



Getränke und Schnellimbiss vor Ort, Tombola während des Abends!

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme