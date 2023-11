Repas dansant de l’ACC 26 (Agir contre le Cancer) Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 26 novembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

L’ACC26 organise son repas dansant / spectacle avec les « Faux semblants ».

Le dimanche 26 novembre À 12h30 à la salle Jean-Cocteau.

Venez nombreux déguster un délicieux repas préparé par le restaurant La Tonnelle et vous passerez un excellent dimanche !.

2023-11-26 12:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



ACC26 organizes its dinner dance/show with the « Faux semblants ».

Sunday, November 26 at 12:30 pm at the Salle Jean-Cocteau.

Come and enjoy a delicious meal prepared by La Tonnelle restaurant, and have a great Sunday!

La ACC26 organiza su cena-baile-espectáculo con los « Faux semblants ».

Domingo 26 de noviembre a las 12.30 h en la Salle Jean-Cocteau.

Ven a disfrutar de una deliciosa comida preparada por el restaurante La Tonnelle y ¡pásalo en grande el domingo!

Der ACC26 organisiert sein Tanzessen / Show mit den « Faux semblants ».

Am Sonntag, den 26. November um 12:30 Uhr in der Jean-Cocteau-Halle.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie ein köstliches Essen, das vom Restaurant La Tonnelle zubereitet wird. Sie werden einen tollen Sonntag verbringen!

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme