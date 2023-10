Danser pour Halloween Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 31 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Soirée toute danse + démonstration de danses compétiteurs

Costume conseillé pour l’ambiance…

Venez rigoler, danser, boire, manger et plein d’autres encore…

La soirée va être accompagnée d’un disque jockey

Venez vous libérer l’esprit ….

2023-10-31 21:00:00 fin : 2023-10-31 01:00:00. EUR.

Rue Andrevon Salle Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All-dance evening + competitive dance demonstration

Costume recommended for the atmosphere…

Come and laugh, dance, drink, eat and much more…

The evening will be accompanied by a disc jockey

Come and free your mind…

Velada de baile + demostración de baile de competición

Se recomienda disfrazarse para el ambiente…

Ven a reír, bailar, beber, comer y mucho más…

La velada estará amenizada por un disc jockey

Ven a liberar tu mente…

Abend alle Tänze + Vorführung von Wettbewerbstänzen

Kostüm empfohlen, um die Stimmung zu heben…

Kommen Sie zum Lachen, Tanzen, Trinken, Essen und vielem mehr…

Der Abend wird von einem Discjockey begleitet

Kommen Sie und machen Sie sich den Kopf frei …

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme