Bourse Musicale Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 14 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

L’association prépare la toute première bourse musicale de la région.

Vous y trouverez tout ce qui est en rapport avec la musique, instruments, vinyles, CD, partitions….

2023-10-14 13:30:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association is preparing the region’s very first music market.

You’ll find everything to do with music: instruments, vinyl, CDs, sheet music…

La asociación prepara el primer mercado musical de la región.

Encontrarás todo lo relacionado con la música: instrumentos, discos de vinilo, CD, partituras, etc.

Der Verein bereitet die allererste Musikbörse in der Region vor.

Hier finden Sie alles, was mit Musik zu tun hat: Instrumente, Vinyl, CDs, Noten…

