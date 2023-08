Spectacle Laurette de Paname Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 7 octobre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Scandaleusement libre, Laurette de Paname est une parisienne d’allure, de corps et d’esprit à l’humour décapant. Elle a de l’audace, de la cuisse et une gouaille à s’en décrocher la mâchoire !.

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Rue Andrevon salle jean cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Scandalously free, Laurette de Paname is a Parisian woman of pace, body and wit, with a wicked sense of humor. She’s bold, spunky and jaw-droppingly funny!

Laurette de Paname, un espíritu escandalosamente libre, es una mujer parisina de ritmo, cuerpo e ingenio, con un perverso sentido del humor. Es atrevida, valiente y asombrosamente divertida

Die skandalös freie Laurette de Paname ist eine Pariserin mit Aussehen, Körper und Geist und einem scharfen Humor. Sie hat Mut, Köpfchen und einen Mundwinkel, der einem die Kinnlade herunterklappen lässt!

